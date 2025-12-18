شاهد..قرية الصداعية جنوب حائل تكتسي بالبياض مع تساقط الثلوج

اكتست قرية الصداعية جنوب منطقة حائل بالبياض، عقب تساقط الثلوج، في مشهد لافت وثّقه الأهالي وأظهر تأثر المنطقة بالموجة الباردة التي تشهدها عدد من مناطق المملكة. وأوضح المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين بن محمد القحطاني، أن تحليلات الطقس تشير إلى وجود فرص لتساقط الثلوج غدًا على أجزاء من شمال منطقة الرياض ومنطقة القصيم، وذلك امتدادًا للحالة الجوية التي أدّت إلى تساقط الثلوج اليوم على مرتفعات منطقتي تبوك وحائل. وبيّن القحطاني أن هذه الأجواء جاءت نتيجة تأثر تلك المناطق بكتلة هوائية شديدة البرودة، مصحوبة بحالة من عدم الاستقرار الجوي، ما أسهم في انخفاض درجات الحرارة وتهيئة الظروف لتساقط الثلوج في المرتفعات. ودعا المركز الوطني للأرصاد إلى أخذ الحيطة والحذر، ومتابعة التحديثات الجوية، خاصة في المناطق المتوقع تأثرها بانخفاض درجات الحرارة وتساقط الثلوج، حفاظًا على السلامة العامة.