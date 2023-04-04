صور تخطف الأنظار لإفطار أهالي فيفاء على سفوح الجبال

اعتاد أهالي محافظة فيفاء جنوبي السعودية، أن يجعلوا من سفوح جبالهم مواقعَ مميزة للإفطار الرمضاني؛ حيث يستغلّ الأهالي المواقع ذات الإطلالات البديعة، التي حبى الله بها جبالهم، لتكون مواقع للإفطار، مستمتعين بجمال الطبيعة والأجواء الخلابة وهم يتناولون الإفطار.