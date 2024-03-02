"غرق طفل" بالدرب يفتح ملف خطر مسابح الشاليهات

وطالَبَ عدد من المواطنين بفتح ملف المسابح المحلقة بتلك الشاليهات، وإلزام أصحابها باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، وخصوصًا بعد تكرار الحادثة التي شهدها عدد من المناطق في أوقات سابقة.