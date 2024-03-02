"غرق طفل" بالدرب يفتح ملف خطر مسابح الشاليهات

فتح غرق طفل، صباح اليوم، ملف خطر المسابح الملحقة بالشاليهات على مرتاديها وخاصة من الأطفال.
وتفصيلًا، لَقِيَ طفل يبلغ من العمر قرابة الثلاثة أعوام مصرعه فجر اليوم في مسبح أحد الشاليهات بمحافظة الدرب شمال جازان.
وباشرت الجهات المعنية والهلال الأحمر الحادثة، وجرى نقله للمستشفى، ومن ثم للثلاجة؛ تمهيدًا لاستكمال الإجراءات اللازمة، والمتبعة في مثل هذه الحالات.
وكان الطفل برفقة أسرته التي قَدِمت من عسير قبل أن يتسلل إلى المسبح ويسقط فيه ليلقى مصيره.
وطالَبَ عدد من المواطنين بفتح ملف المسابح المحلقة بتلك الشاليهات، وإلزام أصحابها باتخاذ الإجراءات والاحتياطات اللازمة التي تضمن عدم حدوث مثل هذه الحوادث في المستقبل، وخصوصًا بعد تكرار الحادثة التي شهدها عدد من المناطق في أوقات سابقة.
تتقدم "سبق" بأحر التعازي لأسرة الطفل، داعية الله أن يجعله شفيعًا لوالديه.