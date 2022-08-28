"محافظ الزلفي" يتفقد المدارس في اليوم الأول ويلتقي الطلاب والمعلمين

تَفَقّد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم، عددًا من مدارس المحافظة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، رافقه خلال جولته مدير إدارة التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، ومدير شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي.
والْتقى محافظ الزلفي خلال جولته مديري المدارس والمعلمين وأبناءه الطلاب، وتفقد سير العملية التعليمية في يومها الأول، واطمأن على الاستعدادات والتجهيزات التي أعدتها إدارة التعليم والمدارس من أجل تهيئة الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات.
وزار "العتيبي" الطلاب داخل الفصول الدراسية، وتبادل الحديث معهم، وفي لفتة أبوية شارك في توزيع الكتب على الطلاب، وطالبهم بالحرص والجد من أول يوم، والاستفادة مما وفرته الدولة من دعم وتشجيع؛ فهم رهان وأمل المستقبل لهذا الوطن العزيز ولمجتمعهم وأسرهم.
وثمّن العتيبي اهتمام ورعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز لقطاع التعليم، وأشاد بحرص أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز ونائبه الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز، وتوجيهاتهما لتهيئة البيئة المناسبة للطلاب والطالبات، كما نوّه بما لمسه من حرص إدارة التعليم بالزلفي على توفير كل المتطلبات والتجهيزات لمختلف المدارس.
من جانبه أعرَبَ مدير التعليم عن شكره وتقديره لمحافظ الزلفي على اهتمامه ومتابعته لبداية العام الدراسي ودعم أنشطة التعليم المختلفة.