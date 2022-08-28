"محافظ الزلفي" يتفقد المدارس في اليوم الأول ويلتقي الطلاب والمعلمين

تَفَقّد محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم، عددًا من مدارس المحافظة تزامنًا مع بداية العام الدراسي، رافقه خلال جولته مدير إدارة التعليم محمد بن عبدالله الطريقي، ومدير شرطة المحافظة العقيد حمود بن حزام العتيبي.