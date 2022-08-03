الملحقية الثقافية في كوالالمبور تحذّر الطلبة من عمليات النصب عبر اتصالات مشبوهة لإنهاء الخدمات

تفصيلاً، قالت الملحقية، نظراً لاستمرار تلقي بعثات المملكة في بعض الدول من اتصالات من داخل المملكة وخارجها من مواطنين يتعرّضون للنصب والاحتيال عن طريق اتصالات ورسائل إلكترونية من أشخاصٍ يدّعون أنهم يمثلون جهات سعودية رسمية ويعملون في سفارات خادم الحرمين والممثليات السعودية في الخارج ويطلبون مقابلاً مادياً لإنهاء تلك الخدمات ويقومون بإرسال روابط لإيهام المتصل أنهم موظفون رسميون في السفارة أو الملحقية فإننا نؤكّد بتوخي الحيطة والحذر من مثل هذه النوعيات من الاحتيال، وأن يكون التواصل بين الطالب والملحقية الثقافية عبر القنوات الرسمية فقط، وفي حال تلقي أي مكالمة أو رسالة إلكترونية من جهة مشبوهة تطلب مبالغ مالية أو معلومات بنكية أو تعليمية وغيرها لإنهاء بعض الخدمات سرعة إبلاغ الملحقية أو السفارة لدى ماليزيا على الأرقام 0060342512001/ 0060342512281 ، أو البريد الإلكتروني mywebmaster@moe.gov.sa