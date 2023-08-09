الدمام.. زراعة 26 كبداً تبادلية للمرضى المحتاجين

وذكر الأطباء أنهم استطاعوا مؤخراً إجراء سلسلة من عمليات الكبد التتابعية "دومينو" بنجاح ولله الحمد، وكانت الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء أول عملية فصل كبد من متوفى دماغياً وزراعتها في مريضين على قائمة الانتظار، وكذلك زراعة كلية وكبد من طفلين رضيعين متوفين دماغياً (2.5 و 5 كم) وتعد الأصغر حجماً وعمراً في تاريخ المركز السعودي لزراعة الأعضاء.