الدمام.. زراعة 26 كبداً تبادلية للمرضى المحتاجين

تمكن أطباء زراعة ونقل الأعضاء في المنطقة الشرقية، من زراعة 26 حالة كبد تبادلية للمرضى المحتاجين.
وأوضح أطباء مستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام أحد مكونات تجمع الشرقية الصحي، أنه يتم التنسيق وإجراء الفحوصات السريرية للمرضى المتبرعين أو المتوفين دماغياً بأعضائهم للمرضى المحتاجين على قائمة الانتظار وفق معايير وأسس طبية مبنية على دراسات وفحوصات دقيقة تجرى لكل الأطراف.
وذكر الأطباء أنهم استطاعوا مؤخراً إجراء سلسلة من عمليات الكبد التتابعية "دومينو" بنجاح ولله الحمد، وكانت الأولى من نوعها على مستوى المملكة، حيث نجح الفريق الطبي في إجراء أول عملية فصل كبد من متوفى دماغياً وزراعتها في مريضين على قائمة الانتظار، وكذلك زراعة كلية وكبد من طفلين رضيعين متوفين دماغياً (2.5 و 5 كم) وتعد الأصغر حجماً وعمراً في تاريخ المركز السعودي لزراعة الأعضاء.
وكان المركز قد حصل على عدة إسهامات دولية في مجال زراعة الأعضاء من بينها رئاسة الجمعية العربية لزراعة الكبد، ورئاسة اللجنة السعودية لزراعة الكبد، وكذلك رئاسة الجمعية السعودية لأمراض الكلى للأطفال.
وتمكن المركز من عقد وتنظيم المؤتمر الدولي للجمعية العربية لزراعة الكبد عام 2018م، بحضور نخبة من خبراء دول العالم.