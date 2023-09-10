شركة "تطوير مصر" تعرض قصة نجاحها في مجال التطوير العقاري خلال مشاركتها في معرض "سيتي سكيب" العالمي المقام في السعودية

وأشاد شلبي بتجربة اختيار الشركة للسوق السعودي ضمن خطتها للتوسع الخارجي، مشيراً إلى أن السعودية تتميز بمقومات تنافسية عديدة تؤهل لجذب المطورين العقاريين سواء على مستوى الطلب؛ إذ تعد المملكة ثاني دولة عربية في المنطقة من حيث عدد السكان بعد مصر، ويتجاوز عدد السكان 32.17 مليون نسمة حتى الربع الأول عام 2023، ويبلغ متوسط عدد السعوديين الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة نسبة 63%، ومستهدف بناء 1.5 مليون وحدة بحلول عام 2030، علاوة على إنشاء مشروعات سكنية وسياحية عالمية مثل نيوم، والبحر الأحمر، والقدية، وأمالا، وذلك بالإضافة إلى نجاح المملكة في تهيئة بيئة استثمارية محفزة تسهم في ضخ مزيد من المشاريع السكنية، بجانب وجود خطط لتعزيز استثمارات القطاع الخاص؛ للمساهمة في رفع نسبة تمّلك المساكن إلى 70% بحلول عام 2030، كما أن مجال التطوير العقاري في السعودية يعد من أفضل المجالات الاستثمارية التي تحرص الحكومة السعودية على تحسين وتعزيز بيئتها، وخلق بيئة آمنة ذات جودة عالمية، وبناء الكفاءات الإنتاجية المميزة والعمل على إيجاد الحلول الملائمة للمشاكل والأزمات التي تواجه المستثمرين.