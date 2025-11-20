جامعة الملك عبدالعزيز و"هاليبيرتون" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث وتأهيل الكوادر في علوم الأرض

وتركز المذكرة على إثراء البحث العلمي التطبيقي من خلال دعم الأبحاث في مجالات علوم الأرض التي تخدم تطلعات المملكة الاستراتيجية، وتتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في توطين الخبرات. كما تحرص الجهتان على جودة التنفيذ والمتابعة الدورية عبر تشكيل فرق عمل مشتركة لمناقشة سير العمل وتطوير أوجه التعاون، بهدف الاستفادة من مستجدات القطاع والتقنيات الحديثة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في البرامج التدريبية والمجالات البحثية.