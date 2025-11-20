جامعة الملك عبدالعزيز و"هاليبيرتون" توقّعان مذكرة تفاهم لدعم الأبحاث وتأهيل الكوادر في علوم الأرض

وقّعت جامعة الملك عبدالعزيز، ممثلة في كلية علوم الأرض، مذكرة تفاهم مع شركة هاليبيرتون إنيرجي سيرفيسز إنك (الفرع السعودي)، بهدف تعزيز التعاون في مجالات التدريب والبحث العلمي في علوم الأرض، بما يخدم قطاعي الطاقة والتعدين في المملكة، ويحقق متطلبات رؤية السعودية 2030.
ومثّل الجامعة في توقيع المذكرة عميد كلية علوم الأرض الأستاذ الدكتور بدر بن عبده حكمي، فيما مثّل الشركة محمد الدوسري، مدير الموارد البشرية لهاليبيرتون في السعودية والبحرين. وتأتي هذه المذكرة في إطار توحيد جهود الجامعة والشركة لدعم التنمية الوطنية والاستجابة لمتطلبات قطاعي الطاقة والتعدين، بما ينسجم مع الأهداف الاستراتيجية للمملكة.
وتهدف المذكرة إلى تزويد سوق العمل السعودي بكفاءات مؤهلة ومنافسة، من خلال تقديم برامج تدريب عملي لطلبة الكلية، وإكسابهم المهارات اللازمة للعمل في قطاعات الطاقة والتعدين عبر برامج تدريب نوعية وتطبيق المعارف النظرية. كما تتضمن المذكرة إتاحة فرص وظيفية للخريجين المؤهلين من الجامعة بناءً على احتياجات الشركة، إضافةً إلى تقديم الدعم الأكاديمي والتحليلي للطلاب عبر تسهيل إجراء التحاليل المخبرية المتخصصة اللازمة لأبحاثهم.
وتركز المذكرة على إثراء البحث العلمي التطبيقي من خلال دعم الأبحاث في مجالات علوم الأرض التي تخدم تطلعات المملكة الاستراتيجية، وتتوافق مع مستهدفات رؤية 2030 في توطين الخبرات. كما تحرص الجهتان على جودة التنفيذ والمتابعة الدورية عبر تشكيل فرق عمل مشتركة لمناقشة سير العمل وتطوير أوجه التعاون، بهدف الاستفادة من مستجدات القطاع والتقنيات الحديثة، ومواكبة أحدث التطورات العالمية في البرامج التدريبية والمجالات البحثية.