"السجل العقاري": بدء تسجيل 62,437 قطعة عقارية في 11 حياً بمدينة الرياض

أعلن "السجل العقاري"، اليوم، بدء استقبال طلبات التسجيل لـ (62,437) قطعة عقارية في 11 حياً بمدينة الرياض وهي: (المعذر الشمالي، حي المربع، حي الملز، حي العليا، حي النموذجية، حي الزهراء، حي الناصرية، حي المؤتمرات، حي الضباط، ضاحية نمار، حي طيبة).