"أخصائي روماتيزم": المشي والتقليل من الأجهزة الذكية واللحوم الحمراء يساهم في مواجهة الأمراض

وأردف بأن هذا من شأنه أن يساعد على تجنب المضاعفات غير الضرورية، كما أن ممارسة الرياضة لمدة تراوح بين 20-30 دقيقة يوميًا تقلل تصلب الحركة، وتمنع حدوث نوبات ألم، ويمكن للفرد المشي أو السباحة أو القيام بتمارين التمدد، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن محاولة التخلص من الوزن الزائد، فالوزن الصحي للجسم يساعد على تقليل الضغط على المفاصل، وبالتالي التحكم في الألم، والحد من خطر حدوث مضاعفات أخرى مثل متلازمة التمثيل الغذائي.