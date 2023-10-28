"أخصائي روماتيزم": المشي والتقليل من الأجهزة الذكية واللحوم الحمراء يساهم في مواجهة الأمراض

نصح طبيب الروماتيزم وهشاشة العظام، الدكتور ضياء حسين، أفراد المجتمع بالتصدي للأمراض المكتسبة باتباع عدة نصائح مهمة، تتمثل في ممارسة رياضة المشي، والتقليل من استخدام الأجهزة الذكية قدر المستطاع، والتقليل من اللحوم الحمراء، وتجنب الكافيين في مشروبات القهوة والنوم الصحي، والبعد عن مصادر التوتر بممارسة رياضة المشي يومياً بما يعادل 150 دقيقة أسبوعياً والتصدي للأمراض والتمتع بصحة جيدة، فرياضة المشي لها فوائد عديدة في مواجهة الأمراض وتحسين أداء العضلات.
وقال تزامناً مع اليوم العالمي للمشي إن الدراسات أثبتت أن الأشخاص الذين يواظبون على ممارسة رياضة المشي بانتظام يكونون أقل عرضة للإصابة بالأمراض، كما أن المشي المنتظم يعتبر من أكثر أنواع الرياضات التي تساعد على فقدان الوزن الزائد، وتقليل مخاطر الإصابة ببعض أنواع أمراض السرطان ومرض السكري النوع الثاني، بجانب دور المشي في تنشيط الدورة الدموية بالجسم، وتقليل فرص حدوث السكتة القلبية وأمراض القلب الأخرى، إذ إنه يعمل على تقليل نسبة الكوليسترول الضار بالجسم، إضافة إلى تقوية الذاكرة وتحسين وظائف المخ.
وأوضح أن زيادة وزن الشخص بمقدار كيلو غرام واحد عن الوزن المثالي، يزيد احتمال الإصابة بخشونة الركب بنسبة تتراوح بين 14 - 33 % حسب مكان الخشونة، ولنا أن نتخيل كم تكون نسبة الإصابة بالخشونة حين يتجاوز وزن الفرد 10 كلغم عن مثاليته؟ فأكثر المشاكل المرتبطة بالروماتيزم وخاصة الخشونة قد يكون مرجعها حياة الكسل التي نعيشها، لاسيما أن معظم الأشخاص يفضلون السيارات عن المشي، في تنقلات بسيطة رغم صغر أعمارهم.
ولفت إلى وجود تلازم بين البدانة وخشونة الركبة، إذ يرتفع خطر الإصابة في السنوات التالية بمعدل الضعفين عند الرجال وأكثر من 3 أضعاف عند النساء، ما يؤكد أن زيادة الوزن هو العامل المشترك في خشونة الركبة التي تتحمل ثقل الجسم نتيجة زيادة الوزن.
وقال الدكتور ضياء إن ممارسة التمارين الرياضية، تقلل الآلام التي تسببها هشاشة العظام من القدرة على أداء بعض الحركات والتمارين الرياضية، ولكن هذا الأمر لا يعني أن على الفرد التخلي عن ممارسة الرياضة بصفة نهائية، فالتمارين المنتظمة تساعد على تقوية العضلات حول المفاصل.
وأردف بأن هذا من شأنه أن يساعد على تجنب المضاعفات غير الضرورية، كما أن ممارسة الرياضة لمدة تراوح بين 20-30 دقيقة يوميًا تقلل تصلب الحركة، وتمنع حدوث نوبات ألم، ويمكن للفرد المشي أو السباحة أو القيام بتمارين التمدد، لذلك على الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن محاولة التخلص من الوزن الزائد، فالوزن الصحي للجسم يساعد على تقليل الضغط على المفاصل، وبالتالي التحكم في الألم، والحد من خطر حدوث مضاعفات أخرى مثل متلازمة التمثيل الغذائي.