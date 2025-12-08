"قطار السعودية – قطر".. شريان تنمية جديد يعكس متانة الشراكة الإقليمية

ويعزز "قطار السعودية – قطر السريع" من خيارات النقل الحديثة والآمنة، ويتيح ربطًا مباشرًا بين المدن والمراكز الاقتصادية والسياحية في البلدين، ما يسهم في تقليل تكاليف التنقل، وتحفيز حركة الاستثمارات، وتبادل الخبرات، ورفع الجاذبية السياحية على مستوى المنطقة.