"الحبوب" تصرف مستحقات الدفعة الثامنة عشرة لمزارعي القمح المحلي

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب، صرف مستحقات الدفعة الثامنة عشرة من مزارعي القمح المحلي، للذين قاموا بتوريد الكميات المخصّصة لهم لهذا الموسم 1443 / 1444هـ، وإغلاق الحسابات عبر المنصة الإلكترونية "محصولي" على الموقع الرسمي للمؤسسة.
وقالت المؤسسة بلغ إجمالي ما تم إيداعه لحسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (22,573,201) ريال، لصافي كمية متسلمة (12,725) طناً وذلك لعدد (38) مزارعاً.
يُذكر أن الكمية المتسلمة من المزارعين حتى تاريخه بلغت (532,278) طناً لعدد (1754) مزارعاً، وبلغ إجمالي ما تم صرفه (876,246,778) ريالاً.
وتأمل المؤسسة من المزارعين سرعة إقفال حساباتهم فور الانتهاء من تسليم الكميات المخصصة لهم؛ ليتسنى إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات التدقيق.