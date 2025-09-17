بمناسبة اليوم الوطني شركة سناب شات تطلق أول مجموعة أزياء محلية لبيتموجي في المملكة العربية السعودية

وعلّق عبدالله الحمادي، المدير العام لشركة سناب في المملكة العربية السعودية، قائلاً: "تُعد المملكة العربية السعودية واحدة من أهم أسواق سناب شات وأكثرها تأثيراً عالمياً، فهي موطن لمجتمع مبدع وشغوف أصبح جزءاً لا يتجزأ من قصتنا على مدى أكثر من عشر سنوات. نحن ملتزمون بالاستثمار المستمر في المملكة، من خلال فتح مكاتبنا في جاكس الدرعية، وإطلاق مبادرات مثل مجلس سناب للمبدعين، ودعم المواهب المحلية بأحدث تقنيات الواقع المعزز. اليوم، نفخر بأن تكون السعودية أول دولة في العالم نطلق فيها مجموعة أزياء محلية لبيتموجي، في خطوة تعكس مكانة المملكة كمركز عالمي للابتكار الرقمي، وتنسجم مع طموحات رؤية 2030 في تمكين الشباب والاحتفاء بالهوية الوطنية."