فتحة واحدة بالبطن تنهي معاناة مريضة من آلام المبيض وحصوات في المرارة بعسير

تمكّن فريق طبي بمستشفى أحد رفيدة من إنهاء معاناة مريضة مع الألم، حيث تبيّن بعد إجراء الفحوصات والأشعة وتشخيص الحالة وجود كيس على المبيض وحصـوات بالمرارة.
وتمّ إجراء تدخل جراحي ناجح بإشراف الدكتور عمار عزاوي؛ استشاري النساء والولادة، والدكتورة آلاء آل يحيى طبيب مقيم، وأطباء الجراحة بقيادة الدكتور سعد سبره استشاري الجراحة؛ لاستئصال الكيس من على المبيض الذي يبلغ حجمه (15×20 سم)، مع إزالة الحصوات بالمرارة، وتمّت العملية بوساطة فتحة واحدة بالبطن؛ مع المحافظة على المبيض.
وشارك في الإجراء الجراحي فريقٌ مكوّنٌ من أخصائي التخدير الدكتور علاء عبدالله عبدالقادر، وفني العمليات زياد الحكمي، وفني التخدير محمد مجرشي، والممرضة إبتسام عسيري، وتكللت العملية بالنجاح -ولله الحمد-.