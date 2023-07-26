فتحة واحدة بالبطن تنهي معاناة مريضة من آلام المبيض وحصوات في المرارة بعسير

وتمّ إجراء تدخل جراحي ناجح بإشراف الدكتور عمار عزاوي؛ استشاري النساء والولادة، والدكتورة آلاء آل يحيى طبيب مقيم، وأطباء الجراحة بقيادة الدكتور سعد سبره استشاري الجراحة؛ لاستئصال الكيس من على المبيض الذي يبلغ حجمه (15×20 سم)، مع إزالة الحصوات بالمرارة، وتمّت العملية بوساطة فتحة واحدة بالبطن؛ مع المحافظة على المبيض.