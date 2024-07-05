النائب العام يلتقي رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية في الصين

التقى النائب العام، الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، يرافقه وفد رفيع المستوى من النيابة العامة، رئيس اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية في جمهورية الصين الشعبية السيد تشن وينتشنغ، في العاصمة الصينية بكين.
وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون القانوني بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين الشعبية، وركز على تبادل المعلومات والخبرات في المجالات المتعددة ذات الاهتمام المشترك، بما يسهم في تطوير الأنظمة القانونية وتحديث الإجراءات القضائية في كلا البلدين.
وأطلع تشن النائب العام والوفد المرافق على هيكلية وأعمال اللجنة المركزية للشؤون السياسية والقانونية، مستعرضًا أفضل الممارسات المهنية المتبعة في الصين، فيما نوه المعجب بالتطور التشريعي والقانوني الذي تشهده المملكة والدعم غير المحدود من القيادة في سبيل تطوير منظومة العدالة وحماية الحقوق وتحقيق الكفاءة الإجرائية باستخدام التقنيات الحديثة.