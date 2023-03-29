شؤون الحرمين تُفعل مبادرة "سوار غرس العطاء" للأطفال في المسجد الحرام

وأبانت مديرة إدارة القاصدات الصغيرات النسائية مريم بنت قاسم الأهدل، أن المبادرة عبارة عن سوار يوضع في معصم اليد لكتابة تفاصيل هوية الطفل وبياناته ورقم للتواصل على أن يتم وضعه للأطفال كوقاية في حال فقدان الطفل، لضمان سلامته وسرعة الوصول للأهل، كذلك يحتوي السوار على باركورد كتيب غرس باللغات المختلفة، موضحة أنه يتم تنفيذ المبادرة في التوسعة السعودية الثالثة (توسعة الملك عبد الله).