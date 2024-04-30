بالصور: مهرجان "قطاف 19".. أكبر مَنفذ تسويقي للورد الطائفي وصناعاته التحويلية

وقامت أمانة الطائف، بالتعاون مع الجمعية التعاونية للورد الطائفي، بفتح المجال أمام أكبر عدد من العارضين؛ لتحويل هذا الحدث إلى فعالية ترويجية للورد ومنتجاته، التي تناهز 80 منتجًا مميزًا، وكذلك فعالية ترفيهية وسياحية واقتصادية، تعزز الإقبال السياحي على الطائف، التي تعد واسطة عقد السياحة المحلية مدعومة بعراقتها وتاريخها السياحي الموغل في القِدم، وقدرتها على احتضان الفعاليات السياحية الكبرى بخبرة عريضة في تنظيم المهرجانات منذ عقود.