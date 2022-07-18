مبادرات نوعية لـ"جمعية مراكز الأحياء" في خدمة ضيوف الرحمن هذا العام

ونوهت برسالة الجمعية التي تتحقق في إحداث تغيير اجتماعي في أسلوب حياة الأسرة والفرد بما يعزز دورها في المجتمع، ولديها أكثر من 33 مركزًا ومكتبًا؛ منها 4 مراكز نموذجية، بمثابة مراكز اجتماعية ورياضية وثقافية عالية المستوى، وتعتمد مبدأ المشاركة الفعالة لسكان الحي؛ مشيرة إلى مشاركة أكثر من 120 سيدة من الأسر المنتجة ضمن برامج الجمعية لتمكين المرأة مهنيًّا وماليًّا في عدة مهن إنتاجية.