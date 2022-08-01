الصناعة: 12 شركة فائزة بالمنافسة على مواقع مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في الرياض

وكانت الوزارة قد أعلنت سابقًا طرح 13 موقعًا للاستثمار في مجمع الحجر الجيري بحفيرة نساح في محافظة المزاحمية بمنطقة الرياض عن طريق المنافسة، حيث تستهدف المنافسة المستثمرين المهتمين بصناعة أحجار وصخور الزينة، وتهدف من هذا الطرح إلى تنظيم إجراءات عمليات المنافسة للحصول على رخصة محجر مواد بناء؛ لاستغلال كتل الحجر الجيري في مجمع حفيرة نساح، وتوفير البيئة العادلة للمتنافسين، بما يعزز الاستثمار في قطاع التعدين، إضافة إلى تشجيع الصناعات الوطنية، تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030.