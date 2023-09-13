الحليب والزبدة الأسرع نموًّا.. سوق الألبان في السعودية سيتجاوز 7.06 مليارات دولار في 2029

وتُعَد فئة الحليب الأكبر في سوق منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية، ومن بين الاكتشافات الأخرى المهمة في التقرير، أشارت البيانات إلى أن الزبدة كذلك تشهد نموًّا سريعًا في السوق، ويعزى ذلك إلى الاهتمام المتزايد لدى المستهلكين السعوديين بالمخبوزات وبعض العوامل الصحية.