الحليب والزبدة الأسرع نموًّا.. سوق الألبان في السعودية سيتجاوز 7.06 مليارات دولار في 2029

كشف تقرير حديث، أن حجم سوق منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية، سيصل إلى 5.65 مليارات دولار مع نهاية العام الجاري 2023 خلال فترة التوقعات (2023- 2029).
وأشار تقرير شركة الاستشارات والأبحاث العالمية "Mordor Intelligence" إلى أن حجم سوق الألبان في المملكة سيتجاوز 7.06 مليارات دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 3.78%.
وتُعَد فئة الحليب الأكبر في سوق منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية، ومن بين الاكتشافات الأخرى المهمة في التقرير، أشارت البيانات إلى أن الزبدة كذلك تشهد نموًّا سريعًا في السوق، ويعزى ذلك إلى الاهتمام المتزايد لدى المستهلكين السعوديين بالمخبوزات وبعض العوامل الصحية.
ويُعزَى نجاح سوق منتجات الألبان في المملكة العربية السعودية، إلى مجموعة من العوامل المحفزة؛ أبرزها قيام الحكومة السعودية بتنفيذ مجموعة من المبادرات والحوافز لدعم المزارعين ومنتجي الألبان والاستثمار في البحث والتطوير، وقد هذا ساهم في دفع نمو هذا القطاع.