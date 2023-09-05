رئيس جمهورية القُمر يستقبل "الجبير" ويستعرضان العلاقات بين البلدين

التقى الرئيس العقيد عثمان غزالي رئيس جمهورية القُمر المتحدة، اليوم، وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ عادل الجبير، وذلك على هامش أعمال القمة الإفريقية للعمل المناخي المنعقدة في العاصمة الكينية نيروبي.
ونقل "الجبير" خلال اللقاء، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ـ حفظهما الله ـ لفخامته ولحكومة وشعب جمهورية القُمر المتحدة.
وجرى خلال اللقاء، استعراض العلاقات بين البلدين، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر في عددٍ من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.