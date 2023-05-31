اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تواصل جهودها نحو مجتمع خالٍ من التدخين

تواصل اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ جهودها الحثيثة للتوعية بالأضرار الناجمة من ممارسة التدخين، وذلك من خلال بثها للعديد من الرسائل والأرقام والإحصاءات.
وذكرت اللجنة أن ممارسة الرياضة واستشارة طبيب مختص مع اختيار الوقت المحدد للإقلاع عن التدخين، تعد ضمن أبرز النقاط الإيجابية في رحلة المدخن نحو الإقلاع عن عادته السيئة، فضلًا عن تجديد الحياة اليومية وممارسة عادات صحية جديدة، مع تأكيد أهمية مواصلة السير في طريق الإقلاع عن التدخين بعزيمة وإصرار.
من ناحيتها، توفر وزارة الصحة العديد من الخدمات الصحية والطبية لكل الراغبين في الإقلاع عن التدخين من خلال توفير أكثر من 312 عيادة افتراضية عن بعد، وإتاحة الرقم الموحد 937، وتطبيق "صحتي" لحجز المواعيد الصحية ومقابلة الطبيب المختص.
وتقدم العيادات الخاصة بالإقلاع عن التدخين جميع أنواع العلاجات المعرفية والسلوكية والدوائية، والجلسات الاستشارية، وتوجد العيادات في جميع مناطق المملكة وتقدم خدماتها مجانًا.