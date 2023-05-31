اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ تواصل جهودها نحو مجتمع خالٍ من التدخين

وذكرت اللجنة أن ممارسة الرياضة واستشارة طبيب مختص مع اختيار الوقت المحدد للإقلاع عن التدخين، تعد ضمن أبرز النقاط الإيجابية في رحلة المدخن نحو الإقلاع عن عادته السيئة، فضلًا عن تجديد الحياة اليومية وممارسة عادات صحية جديدة، مع تأكيد أهمية مواصلة السير في طريق الإقلاع عن التدخين بعزيمة وإصرار.