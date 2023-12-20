"موهبة" تختتم مرحلة المعارض المركزية لـ "إبداع 2024".. إعلان المتأهلين في 26 ديسمبر

وجاءت تفاصيل المشروعات الـ(390) المشاركة في المعارض المركزية، كما يلي: 62 مشروعاً في مجال الطاقة، و47 في علم المواد، و45 في الكيمياء، و38 في الهندسة البيئية، و30 مشروعاً في الطب الحيوي والعلوم الصحية، و24 في الفيزياء والفلك، و18 في علوم الأرض، و16 في التقنية الهندسية، و15 في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، و14 في علوم النبات، و14 في الروبوتات والأجهزة الذكية، و13 في الأنظمة المدمجة، و13 في علم الأحياء الدقيقة، و10 في البرمجيات، و9 في الكيمياء الحيوية، و7 في الهندسة الطبية الحيوية، و7 في علم الأحياء الخلوية والجزئية، و4 في الرياضيات، ومشروعان في العلوم الطبية الانتقالية، ومشروع في العلوم الاجتماعية والسلوكية، ومشروع في علوم الحيوان.