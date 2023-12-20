"موهبة" تختتم مرحلة المعارض المركزية لـ "إبداع 2024".. إعلان المتأهلين في 26 ديسمبر

أنهى 390 طالبًا وطالبةً من الموهوبين والموهوبات تقديم ومناقشة مشاريعهم العلمية في مرحلة المعارض المركزية للأولمبياد الوطني للإبداع "إبداع 2024"، التي نظمتها مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة"، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم، في كل من الرياض، والدمام، وجدة، خلال الفترة من 8 إلى 19 ديسمبر الجاري.
وحددت "موهبة" تاريخ 26 ديسمبر الجاري، موعدًا لإعلان أسماء المتأهلين من هذه المرحلة، البالغ عددهم 160 موهوبًا وموهوبةً، وذلك بعد أن خضعت مشاريعهم للتقييم من قبل أكثر من 70 عضوًا من لجنة التحكيم، المكونة من أساتذة الجامعات والباحثين في الجهات البحثية؛ للمنافسة على جوائز المرحلة الأخيرة لأولمبياد إبداع 2024.
وتعد هذه المرحلة قبل الأخيرة للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، حيث سيتم إقامة معرض إبداع للعلوم والهندسة في مرحلته الخامسة بجامعة الملك سعود في تاريخ 31/ 1/ 2024م ولمدة 5 أيام، يفوز منهم 40 موهوبًا وموهوبةً بجوائز إبداع الكبرى وللتنافس للمشاركة في معرض آيسف 2024 الذي سيقام بالولايات المتحدة الأمريكية في شهر مايو 2024، ونيل شرف تمثيل المملكة عالميًا.
وجاءت تفاصيل المشروعات الـ(390) المشاركة في المعارض المركزية، كما يلي: 62 مشروعاً في مجال الطاقة، و47 في علم المواد، و45 في الكيمياء، و38 في الهندسة البيئية، و30 مشروعاً في الطب الحيوي والعلوم الصحية، و24 في الفيزياء والفلك، و18 في علوم الأرض، و16 في التقنية الهندسية، و15 في علم الأحياء الحسابي والمعلوماتية، و14 في علوم النبات، و14 في الروبوتات والأجهزة الذكية، و13 في الأنظمة المدمجة، و13 في علم الأحياء الدقيقة، و10 في البرمجيات، و9 في الكيمياء الحيوية، و7 في الهندسة الطبية الحيوية، و7 في علم الأحياء الخلوية والجزئية، و4 في الرياضيات، ومشروعان في العلوم الطبية الانتقالية، ومشروع في العلوم الاجتماعية والسلوكية، ومشروع في علوم الحيوان.
وأقيمت المعارض المركزية والورش التدريبية المصاحبة لها، بالتعاون بين "موهبة" وإدارات تعليم الموهوبين بوزارة التعليم، واستضافها مركز سابك للتطبيقات البلاستيكية المبتكرة في الرياض (سبادك)، ووادي الظهران للتقنية بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن بالدمام، ومركز الملك فيصل للمؤتمرات بجامعة الملك عبدالعزيز بجدة.
وكان المتأهلون لمرحلة المعارض المركزية لأولمبياد إبداع 2024، قد تأهلوا من بين أكثر من 210 آلاف طالب وطالبة، قدموا عشرات الآلاف من المشاريع العلمية في 21 مجالاً علمياً، يمثلون 47 إدارة تعليمية للبنين والبنات من مختلف مناطق المملكة، وتضمنت المرحلة مقابلات فردية مع الطلبة، من قِبل أعضاء اللجنة العلمية ولجنة التحكيم من المختصين والخبراء؛ واستعراض وتقييم وتحكيم المشاريع، وتقديم الدعم العلمي لها، واختيار أفضلها للانتقال إلى مرحلة التصفيات النهائية.
وأشادت "موهبة" بالشراكة المثمرة مع وزارة التعليم، ودورها في تهيئة الأجواء الملائمة للطلاب والطالبات في مراحل التعليم العام، بما يسهم في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين السعوديين، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.
يُذكر أن مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" تنظم الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي سنوياً (إبداع_2024)، بشراكة استراتيجية مع وزارة التعليم؛ للإسهام في اكتشاف ورعاية ودعم الموهوبين والمبدعين من أبناء الوطن، وتنمية قدراتهم وتطوير مشاريعهم العلمية.
ويعد معرض إبداع للعلوم والهندسة إحدى مراحل الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2024"، ويمثل حراكًا إبداعيًّا في مجال رعاية الموهبة والإبداع ضمن الشراكة القائمة بين مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع وبين وزارة التعليم، ويستهدف طلاب وطالبات المرحلتين المتوسطة والثانوية للتنافس في عدة مجالات علمية، من خلال تقديم مشاريع علمية فردية، وفقًا للمعايير والضوابط الخاصة المطلوبة، وتمر المسابقة بعدة مراحل، وصولاً للمشاركة في المعرض الدولي للعلوم والهندسة "آيسف".