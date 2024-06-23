"الزكاة والجمارك" تواصل استقبال طلبات برامج حديثي التخرج حتى 29 يونيو الجاري

وحددت هيئة "الزكاة والضريبة والجمارك" اشتراطات الانضمام في البرنامجين، من أبرزها أن يكون المتقدم/ـة حاصلًا على شهادة البكالوريوس لبرنامج أمين، بمعدل لا يقل عن 2.8 من 4 أو 3.5 من 5، ومؤهل البكالوريوس أو الماجستير لبرنامج بناء الكفاءات، بمعدل لا يقل عن 3.2 من 4 أو 4 من 5 وألّا يكون المتقدم/ـة على رأس العمل في أي وظيفة، أو لديه/ـا ارتباط ببرامج دراسية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، وألّا يزيد عمر المتقدم/ـة عن 25 عامًا للحاصلين مؤهل البكالوريوس و27 عامًا لحملة الماجستير، وذلك أثناء التقديم على البرنامج.