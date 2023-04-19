المركز الطبي الدولي شريك طبي لفعاليات "رمضانيات بروميناد"

فعالية جديدة يشارك بها المركز الطبي الدولي لتقديم الرعاية الصحية لروادها، حيث تم اختيار IMC كشريك طبي لفعاليات (رمضانيات بروميناد) على امتداد شهر رمضان المبارك في جدة آرت بروميناد بواجهة جدة البحرية.
انتشار واضح للفرق الطبية المتأهبة لتقديم الرعاية الصحية للمشاركين في الفعاليات يساعد على الاستجابة العاجلة لأي بلاغ، حيث تم بعناية كبيرة اختيار نقاط تمركز العناصر الطبية داخل الفعاليات وحولها لكي يكون قريباً جداً من الجميع، لأجل الحصول على أعلى وأسرع أداء إسعافي وخلال ثوانٍ معدودة.
بالإضافة إلى ذلك وفّر المركز الطبي الدولي تجهيزات عالية المستوى للتعامل مع الحالات الطارئة وتيسير الانتقال إليها أو نقلها من داخل الفعاليات المزدحمة بالجمهور عن طريق العديد من سيارات الجولف الحديثة، فضلاً عن سيارات الإسعاف المتمركزة لتأدية دورها في أسرع وقت.
يضاف إلى ذلك وجود خط ساخن للطوارئ بين إدارة الفرق الطبية المكلفة بتأمين الفعاليات وبين إدارة المركز الطبي الدولي للحصول على الدعم الإضافي اللازم في الوقت المناسب، ووفقاً للمعايير العالمية التي يتمتع بها المركز الطبي الدولي بخبرته المتميزة في مجال الرعاية الصحية.
يذكر أن حضور المركز الطبي الدولي في هذه الفعاليات كشريك طبي يأتي ضمن سلسلة مستمرة وناجحة – بفضل الله – من المشاركات المجتمعية لتقديم الرعاية الصحية للزوار، والتي كان أبرزها موسم جدة 2022 وبما يتوافق مع أهداف المركز الطبي الدولي في دعم كل ما يتعلق بعافية الإنسان في وطننا الغالي سواء من خلال الأنشطة الرياضية لعافية جسده أو الأنشطة الترفيهية لأجل عافية نفسه.