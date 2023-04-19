المركز الطبي الدولي شريك طبي لفعاليات "رمضانيات بروميناد"

يذكر أن حضور المركز الطبي الدولي في هذه الفعاليات كشريك طبي يأتي ضمن سلسلة مستمرة وناجحة – بفضل الله – من المشاركات المجتمعية لتقديم الرعاية الصحية للزوار، والتي كان أبرزها موسم جدة 2022 وبما يتوافق مع أهداف المركز الطبي الدولي في دعم كل ما يتعلق بعافية الإنسان في وطننا الغالي سواء من خلال الأنشطة الرياضية لعافية جسده أو الأنشطة الترفيهية لأجل عافية نفسه.