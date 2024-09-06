"صوت الأرصاد".. "القحطاني" يحصد جائزة الشارقة لأفضل متحدث رسمي عربي

حصل المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني "صوت الأرصاد"، على جائزة الشارقة الدولية للاتصال الحكومي كأفضل متحدث رسمي عربي للجهات الحكومية؛ تقديرًا لأدائه المميز في تقديم المعلومات وتوجيه الرأي العام بفاعلية.
كما حققت حملة "ما توقعت"، التي أطلقها المركز الوطني للأرصاد، مركزًا ضمن المراكز الثلاثة الأولى في فئة أفضل محتوى اتصالي وإعلامي، مما يعكس تميز الجهود الإعلامية للمركز.
ويأتي هذا التتويج تقديرًا لجهود "القحطاني" على مدى 23 عامًا قضاها في العمل الأرصادي والبيئي في المملكة، كما أطلقت لجنة الجائزة عليه لقب "صوت الأرصاد العربي"؛ تقديرًا لدوره الفعال في هذا المجال.
وأعرب "القحطاني" عن شكره وتقديره لجائزة الشارقة الدولية للاتصال الحكومي، على هذا التكريم الذي يعكس الجهود المتواصلة لفريق العمل في المركز الوطني للأرصاد.
وقال: هذا الإنجاز لا يُعد إنجازًا شخصيًا فحسب، بل هو تتويج لجهود جماعية تهدف إلى تقديم أفضل خدمة إعلامية وتوعوية للمجتمع، بدعم وتوجيه من الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للأرصاد، الدكتور أيمن غلام، وكافة قيادات ومنسوبي المركز.