"صوت الأرصاد".. "القحطاني" يحصد جائزة الشارقة لأفضل متحدث رسمي عربي

ويأتي هذا التتويج تقديرًا لجهود "القحطاني" على مدى 23 عامًا قضاها في العمل الأرصادي والبيئي في المملكة، كما أطلقت لجنة الجائزة عليه لقب "صوت الأرصاد العربي"؛ تقديرًا لدوره الفعال في هذا المجال.