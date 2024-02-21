أمير الرياض يؤدّي صلاةَ الميت على ممدوح بن سعود وخالد بن مساعد السيف

كما أدّى الصلاةَ معه الأميرُ مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز.