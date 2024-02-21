أمير الرياض يؤدّي صلاةَ الميت على ممدوح بن سعود وخالد بن مساعد السيف

أدّى الأميرُ فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض، عقب صلاة العصر اليوم، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة؛ صلاةَ الميت على الأمير ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، وخالد بن مساعد السيف، بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدّى الصلاةَ معه الأميرُ الحسين بن عبدالله الثاني وليّ عهد المملكة الأردنية الهاشمية.
كما أدّى الصلاةَ معه الأميرُ مشعل بن سعود بن عبدالعزيز، ومنصور بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سعود بن سعد بن عبدالعزيز، والأمير متعب بن ثنيان بن محمد، والأمير خالد بن بندر بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير سطام بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة الباحة، والأمير مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير حمود بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والفريق الركن تركي بن بندر بن عبدالعزيز قائد القوات الجوية الملكية السعودية، والأمير مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والأمير نايف بن سلطان بن عبدالعزيز، والأمير سلطان بن ممدوح بن سعود بن عبدالعزيز.
كما أدّى الصلاةَ معه سفيرُ دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ نهيان بن سيف آل نهيان، وسفير الأردن لدى المملكة الدكتور هيثم أبو الفول، وعدد من الأمراء والمسؤولين، وجمع من المواطنين.