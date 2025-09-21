إطلاق الربط الرقمي بين "صحة الافتراضي" ووزارة الصحة السورية

ويُعد الربط الرقمي بين البلدين خطوة في مسار التعاون الصحي السعودي-السوري، ويمثل نقلة نوعية في تكامل البنية التحتية الصحية الرقمية، ويفتح قنوات اتصال مباشرة بين المنصات الصحية السعودية ونظيرتها السورية، بما يتيح تقديم الخدمات الصحية فوريًا، وتشغيل الاستشارات والتشخيص والعلاج -عن بُعد- على مدار الساعة، وتقديم خدمات طبية متقدمة تتجاوز الحدود الجغرافية، والتي تأتي دعمًا لبناء نظام صحي متين في سوريا.