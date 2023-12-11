"استثمارات حالمة وزوار من شتى بقاع الأرض".. أوراق من "قصة جبال تبوك الفريدة"

وتختلف الخصائص على جانبي جبال الحجاز، فيتميز الجانب الغربي بوجود سلسلة من الصدوع الدرجية أو السلمية التي تنحدر بشدة وبشكل فجائي نحو أراضٍ منخفضة متمثلة إما في سهل ساحلي منخفض أو في بطون أودية عميقة؛ في حين نجد الجانب الشرقي يتميز بقلة ارتفاعه وحدة تضاريسه وانحداراته التي تتدرج نحو أرض هضَبية أقل ارتفاعًا من الجهة الشرقية، تبرز فيها مجموعة من السلاسل الجبلية المتصلة أو المنفردة مثل جبال الدبغ 2315 مترًا والواقعة في شمال شرق المويلح، وجبل شار 1784 مترًا في شمال ضباء، وجبال شيهوب 1556 مترًا في شرق الوجه.