رئيس الهيئات: العلم السعودي يمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها ووحدتها تحت راية التوحيد

وأضاف الدكتور السند: أن العلم الوطني يظهر البناء المتين والأصل العظيم الذي قامت عليه بلادنا منذ أن بناها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ تأسيسها على التوحيد، وتحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل، والوحدة، مروراً بالدولة السعودية الثانية، إلى عهد باني الدولة السعودية الثالثة ومؤسس كيانها وموحِّد أرجائها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأبنائه الملوك البررة من بعده، مؤكدًا أن هذا العَلَم شاهدٌ على مسيرة التأسيس لبلادنا المباركة، ورمزٌ للعقيدة الصافية، والمنهج الوسطي السليم الذي يجمع ولا يُفرِّق، ويوحِّد ولا يشتت.