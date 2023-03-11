رئيس الهيئات: العلم السعودي يمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها ووحدتها تحت راية التوحيد

أوضح الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند، أن العلم السعودي يمثِّل رمز هذه الدولة ومكانتها وتوحُّدِها، قيادة وشعبًا تحت راية التوحيد (لا إله إلا الله محمد رسول الله).
وأضاف الدكتور السند: أن العلم الوطني يظهر البناء المتين والأصل العظيم الذي قامت عليه بلادنا منذ أن بناها الإمام محمد بن سعود -رحمه الله- منذ تأسيسها على التوحيد، وتحكيم الكتاب والسنة، وتحقيق العدل، والوحدة، مروراً بالدولة السعودية الثانية، إلى عهد باني الدولة السعودية الثالثة ومؤسس كيانها وموحِّد أرجائها الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود - رحمه الله -، وأبنائه الملوك البررة من بعده، مؤكدًا أن هذا العَلَم شاهدٌ على مسيرة التأسيس لبلادنا المباركة، ورمزٌ للعقيدة الصافية، والمنهج الوسطي السليم الذي يجمع ولا يُفرِّق، ويوحِّد ولا يشتت.
وبيَّن الدكتور السند أن العلم الوطني يمثِّل هوية بلادنا ورمز رسالتها، ووحدتها، حيث قامت على التوحيد والوحدة والإخاء، والولاء والوفاء المتبادل بين الشعب وقيادته الرشيدة الحكيمة الموفقة، سائلاً المولى -عز وجل- أن يحفظ هذا الوطن الغالي، ويديم عليه الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظهما الله -.