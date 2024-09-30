"التدريب التقني" تسهم في توفير أكثر من 7 آلاف فرصة وظيفية لخريجي برامجها في أغسطس الماضي

وأوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي؛ أن المساهمة في إيجاد فرص وظيفية تتلاءم وتخصّصات الخريجين والخريجات هي أحد أهم الأهداف التي تحرص المؤسسة على تحقيقها، وذلك من خلال الإدارة العامة للتنسيق الوظيفي والمكاتب التابعة لها بالكليات والمعاهد، التي بدورها تنفذ عديداً من البرامج والإجراءات لتحقيق ذلك، ومنها عقد (71) لقاءً لمديري الموارد البشرية في قطاع الأعمال، وتنفيذ (104) برامج لتهيئة الخريجين لسوق العمل، إضافة إلى إقامة (25) ملتقى ومعرضاً للتوظيف خلال الشهر الماضي.