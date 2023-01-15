الإجازة المطولة… انتعاش الوجهات الداخلية وجدة في المقدمة

بدأت الإجازة المطولة المرتبطة بنهاية الأسبوع يوم 15 يناير 2023 وهي أول إجازة للطلاب في العام الجديد.. وحسب الخبراء والمختصين في الرحلات والسفر؛ فإن الوجهات الداخلية باتت في مقدمة طلبات الراغبين في السفر؛ حيث تتميز المملكة ووجهاتها السياحية بطقس رائع هذه الأيام وفي أغلب المناطق، وجاءت مدينة جدة ومرافقها السياحية في صدارة قائمة الوجهات السياحية؛ حيث تتميز المدينة بالحدائق والواجهات البحرية ومسارات رياضة المشي.