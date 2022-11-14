"شيربا" مجموعة العشرين.. من هم؟ وما طبيعة عملهم؟

طبيعة عملهم

يتوزع عمل قمة مجموعة العشرين 2022، التي تستضيفها بالي في دولة إندونيسيا على مسارين هما: المسار المالي، ومسار شيربا. ومن خلال مسارات شيربا، تجتمع 11 مجموعة عمل، ومجموعة مبادرة واحدة، و10 مجموعات مشاركة؛ للمناقشة، وتقديم توصيات بشأن جدول أعمال وأولويات مجموعة العشرين. وتتكون مجموعات العمل من الخبراء والوزارات ذات الصلة في كل قضية محددة، وهي مسؤولة عن قيادة التحليل المتعمق لمجموعة من القضايا ذات الصلة دولياً، وذلك كجزء من عملية صنع القرار في مجموعة العشرين. فيما تضم مجموعات المشاركة مشاركين غير حكوميين من كل عضو من أعضاء مجموعة العشرين، وغالباً ما تقوم هذه المجموعات بصياغة توصيات لحكومات مجموعة العشرين، وتساهم في عملية صنع السياسات.