"الجوازات" تُصدر 11 قرارًا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم

وتفصيلاً، تضمّنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير، وترحيل الناقلين من المقيمين، مع منعهم من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.