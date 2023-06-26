"الجوازات" تُصدر 11 قرارًا بإدانة مخالفين لأنظمة الحج لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم

أصدرت اللجان الإدارية الموسمية بالمديرية العامة للجوازات بمداخل العاصمة المقدسة أمس الاثنين 11 قرارًا إداريًّا بإدانة عدد من المخالفين؛ لنقلهم أشخاصًا غير مصرح لهم بالحج، وذلك حتى 1444/ 12/ 7هـ.
وتفصيلاً، تضمّنت القرارات عقوبة السجن والغرامة المالية والتشهير، وترحيل الناقلين من المقيمين، مع منعهم من دخول السعودية وفقًا للمدد المحددة نظامًا، والمطالبة بمصادرة المركبة المستخدمة في النقل بحكم قضائي.
يُذكر أن اللجان الإدارية الموسمية تعمل على مدار الساعة لتطبيق العقوبات الفورية بحق مخالفي تنظيمات وتعليمات الحج.
ودعت المديرية جميع المواطنين والمقيمين والزائرين للتقيد والالتزام بأنظمة وتعليمات الحج.