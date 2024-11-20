بانخفاض نسبته 1.5 %.. 13 ملياراً إنفاق نقاط البيع خلال الإجازة

أنفق المستهلكون عبر نقاط البيع، ما يزيد على 13.2 مليار ريال خلال الفترة من 10 – 16 نوفمبر الجاري، وهي الفترة التي تزامنت مع إجازة المدارس، بانخفاضٍ نسبته 1.5%، مقارنة بالفترة التي سبقتها.
وكشفت بيانات البنك المركزي السعودي "ساما"، أن حجم الإنفاق على الأثاث بلغ 304.8 مليون ريال، والفنادق 399.7 مليون ريال، بارتفاع نسبته 11.4%، والمنافع العامة 52.9 مليون ريال، والمجوهرات 343.6 مليون ريال، إضافة إلى 1.5 مليار ريال على السلع والخدمات المتنوّعة، و309.5 مليون ريال على الترفيه والثقافة، ومليارَي ريال على المطاعم والمقاهي، و1.9 مليار ريال على الأطعمة والمشروبات.
وبلغ حجم الإنفاق على الملابس والأحذية 927.2 مليون ريال، ومواد البناء والتشييد 350.9 مليون ريال، والتعليم 89.5 مليون ريال، بانخفاض نسبته 47.9%، والأجهزة الإلكترونية والكهربائية 198 مليون ريال، بانخفاض نسبته 10.9%، ومحطات الوقود 931.8 مليون ريال، والصحة 765.8 مليون ريال.
ووصل حجم الإنفاق على الاتصالات إلى 117.1 مليون ريال، بانخفاض 7.4% عن الفترة السابقة، و722 مليون ريال على النقل، إضافة إلى 2.1 ملياري تم إنفاقها على أوجه إنفاق أخرى.
وجرى إنفاق 235.9 مليون ريال في تبوك، بانخفاض 7.5% عن الفترة السابقة، و221.8 مليون ريال في حائل، و149.4 مليون ريال في أبها، و550.6 مليون ريال في مكة المكرّمة، و320.8 مليون ريال في بريدة، و383.6 مليون ريال في الخُبر، و567 مليون ريال في المدينة المنوّرة، بارتفاع نسبته 6.9%، و641.4 مليون ريال في الدمام، و1.8 مليار ريال في جدة، و4.5 مليار ريال في الرياض، و3.7 مليار ريال بمدن أخرى.