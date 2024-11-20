بانخفاض نسبته 1.5 %.. 13 ملياراً إنفاق نقاط البيع خلال الإجازة

وجرى إنفاق 235.9 مليون ريال في تبوك، بانخفاض 7.5% عن الفترة السابقة، و221.8 مليون ريال في حائل، و149.4 مليون ريال في أبها، و550.6 مليون ريال في مكة المكرّمة، و320.8 مليون ريال في بريدة، و383.6 مليون ريال في الخُبر، و567 مليون ريال في المدينة المنوّرة، بارتفاع نسبته 6.9%، و641.4 مليون ريال في الدمام، و1.8 مليار ريال في جدة، و4.5 مليار ريال في الرياض، و3.7 مليار ريال بمدن أخرى.