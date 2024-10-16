"ثانوية أشيقر للبنات" تحصل على التميز في نتائج التصنيف والاعتماد المدرسي

حصلت مدرسة "ثانوية أشيقر للبنات "على التميز المدرسي لعام ٢٠٢٤ في نتائج البرنامج الوطني للتقويم والتصنيف والاعتماد المدرسي على مستوى المملكة، وانفردت المدرسة بحصولها على الجائزة في مدارس تعليم شقراء.
وكرّمت هيئة تقويم التعليم والتدريب المدرسة ضمن فعاليات "الملتقى الوطني للتميز المدرسي 2024" والمقام في مدينة الرياض بحضور وزير التعليم ورئيس مجلس إدارة الهيئة.
وتَلَقّت مديرة المدرسة حصة سليمان الهويش التهنئة من مساعد مدير تعليم شقراء للشؤون التعليمية الدكتور عادل الزايدي، ومديرة أداء التعليم الدكتورة سهام حمد الشعلان، على حصول المدرسة على جائزة التميز المدرسي؛ حيث ثمنا لإدارة المدرسة ومنسوباتها الإنجاز، الذي تحقق بفضل الله، ثم بفضل ما بذلن من جهود بارزة، وأعمال مميزة أثمرت بحصول المدرسة على الجائزة.
واستقبلت مديرة المدرسة ومنسوباتها خطاب تهنئة من رئيس مركز أشيقر عبدالله الضويان، قال فيه: يسرنا أن نقدم لكن خالص التهاني والتبريكات بمناسبة حصول ثانوية أشيقر للبنات على التميز ۲۰۲٤م في نتائج البرنامج الوطني للتقويم على مستوى المملكة..".
وأضاف الضويان: "هذا التميز لم يأتِ إلا بتوفيق الله أولًا ثم بجهودكم الطيبة وحرصكم وتفانيكم في العمل بإخلاص، مراقبين الله عز وجل بعملكم من أجل تخريج نشء من الأجيال يكمل مسيرة العمل في هذه الحياة في خدمة الدين والوطن بعلمهم وعملهم وأخلاقهم، متمسكين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".
وتابع: "ما حصلتم عليه من تميز ما هو إلا ثمرة جهودكم وجهود جميع منسوبي المدرسة من معلمات وإداريات وطالبات؛ مما جعلنا جميعًا نفخر بكم ونباهي بكم لأنكم فخر للجميع".
وأردف: "أسأل الله عز وجل أن يكون هذا التكريم حافزًا لكم للاستمرار في العطاء وخدمة الدين والوطن، وأن يوفقكم الله وجميع منسوبي المدرسة لمـا يحبه ويرضاه".
من جهتها غردت إدارة تعليم شقراء في حسابها في منصة X، مقدمة التهنئة للمدرسة ومنسوباتها على الإنجاز والتكريم.
وكانت المدرسة قد حصلت على الجائزة، بعد تقييم من الفريق الخارجي من قِبَل هيئة تقويم التعليم والتدريب؛ إذ قدمت المدرسة -حينها- تقريرًا للفريق شَمِلَ منجزات المدرسة وأنشطتها ومرافقها في ملف مصور، تنشر "سبق" أهم ما تضمنه من معلومات وفق التالي: