"ثانوية أشيقر للبنات" تحصل على التميز في نتائج التصنيف والاعتماد المدرسي

وأضاف الضويان: "هذا التميز لم يأتِ إلا بتوفيق الله أولًا ثم بجهودكم الطيبة وحرصكم وتفانيكم في العمل بإخلاص، مراقبين الله عز وجل بعملكم من أجل تخريج نشء من الأجيال يكمل مسيرة العمل في هذه الحياة في خدمة الدين والوطن بعلمهم وعملهم وأخلاقهم، متمسكين بتعاليم ديننا الإسلامي الحنيف".