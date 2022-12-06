"العمري": نمتلك كل مقومات السياحة العلاجية وأسعار الخدمات الطبية لدينا تنافسية

وذكر "العمري" أن الأسعار الطبية بالمملكة منافسة مقارنة بأسعار العمليات الجراحية في الدول المتقدمة، إضافة إلى توفر الخدمات الصحية والطبية المميزة، مثلاً عمليات السمنة تكلف في أفضل المراكز الطبية الخاصة في السعودية 20 ألف ريال أما في أوهايو في الولايات المتحدة الأمريكية فإنها تكلف 20 ألف دولار نحو 80 ألف ريال، كذلك عملية تغيير مفصل الركبة في السعودية يكلف ما بين 40 إلى 50 ألف ريال أما في أمريكا قد يكلف ما بين 15- 25 ألف دولار نحو 90 ألف ريال، وفي ألمانيا نحو 16 ألف يورو وفي بريطانيا نحو 15 ألف باوند .