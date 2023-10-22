السعودية وكوريا الجنوبية.. علاقات تاريخية وتطور مطرد ومشروعات نوعية

من جهة أخرى، أسفرت زيارتا سمو ولي العهد لكوريا عام 2019 و2022 عن توقيع اتفاقيات مهمة بين البلدين، كان أبرزها، توقيع شركة "إس- أويل"، كبرى شركات تكرير النفط المملوكة لشركة "أرامكو" السعودية، ثلاث مذكرات تفاهم مع شركة إنشاءات كورية جنوبية للهندسة والحيازات والبناء كجزء من مساعيها لتنفيذ المرحلة الثانية من مشروع "شاهين"، ويتطلب المشروع، الذي تبلغ تكلفته سبعة مليارات دولار، بناء منشآت في مصنعها في مدينة "أولسان" جنوب شرق البلاد، في خطوة لتوسيع أعمالها في البتروكيماويات.