بعد تهتك وانفجار.. "جراحة الـ5 ساعات" تنقذ قلب معتمرة ستينية بجدة

وقالت "صحة جدة": إن المريضة حُوّلت للمجمع الطبي كحالة قلبية طارئة بعد أن بينت نتائج الفحوصات الطبية منها الأشعة الصوتية وجود تهتك وانفجار في عضلة القلب الفاصلة بين البطين الأيمن والبطين الأيسر؛ بسبب جلطة شديدة في عضلة القلب، حيث تُعد من الحالات الخطيرة والمعقدة التي تودي بحياة المريضة.