بالفيديو.. مشاهد تؤكّد رعاية المملكة الدائمة براحة الزوّار والطائفين في الحرم

ورصدت العدسات، عبر فيديو نشرته "الإخبارية" على منصة "إكس"، الأجواء الروحانية التي ينعم بها زوّار بيت الله الحرام والمعتمرون، وما يعيشونه من أمنٍ وأمانٍ في ظل ما وفّرته حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- من خدماتٍ من أجل راحتهم وطمأنينتهم.