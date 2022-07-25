"بيئة مكة" تردم بئرًا في جعرانة بعد بلاغ عن خطورتها

تجاوب مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة، بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة، في ردم "بئر حي الرشيدي التابع لمركز جعرانة بمكة المكرّمة".
جاء ذلك تجاوبًا مع بلاغ أحد المواطنين وما تشكّلها من خطر على مرتادي وأصحاب الاستراحات وكذلك على المواشي، إضافة إلى قربها من النطاق السكني.
وقال مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعاصمة المقدّسة المهندس أحمد القرني: تم ردم البئر وفق الإجراءات المتبعة في "نظام الآبار المكشوفة" ، وبمشاركة جهات الاختصاص (الدفاع المدني وإمارة المنطقة والبلدية).
من جهته، أوضح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرّمة المهندس سعيد بن جار الله الغامدي، أن البلاغات يتم استقبالها عن طريق غرفة العمليات "911".
وأضاف: أتاحت وزارة البيئة والمياه والزراعة نظام "بلاغات" للتبليغ عن الآبار المكشوفة عبر التطبيق الموحد للخدمات الإلكترونية التي تخدم جميع قطاعات الوزارة من خلال موقعها الإلكتروني ضمن الخدمات الإلكترونية و من خلال الرابط: http://web.mewa.gov.sa/ucs/
وأردف "الغامدي": على المواطنين والمقيمين المشاركة في الإبلاغ عن الآبار المهجورة، بالاتصال على هاتف الوزارة رقم (939)، أو تسجيل بلاغ وتزويد الوزارة بإحداثيات المكان من خلال الموقع.