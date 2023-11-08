تدشين 153 منظومة لإنارة المساكن وتشغيل المرافق العامة في حضرموت وتعز والحديدة

ويعد برنامج الخليج العربي للتنمية "أجفند" منظمة إقليمية أُسست عام 1980 بمبادرة من الأمير طلال بن عبدالعزيز -رحمه الله- ويتوجّه بإستراتيجيته إلى جذور مشكلات التنمية البشرية، مستهدفًا جميع شرائح المجتمع دون تمييز وله شراكات مع 463 منظمة أممية، ودولية، وإقليمية، وحكومية، يدعم من خلالها المشاريع التنموية، مساهما في تحقيق أجندة التنمية المستدامة 2030 من خلال تمويل المشاريع التي تلبيها، فيما سبق لمؤسسة صلة للتنمية الفوز بجائزة الأمير طلال الدولية للتنمية البشرية في عام 2019 في مجال "المياه النظيفة والنظافة الصحية" وهو الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة 2030.