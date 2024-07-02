الهلال الأحمر بجازان يستنفر طاقاته لمواجهة موجة الغبار بالمنطقة

ودعا الجميع إلى التواصل مع الرقم 997 عند الحاجة، وعدم التردد في طلب المساعدة من خلال تطبيق أسعفني في الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن فِرق الهلال الأحمر في جاهزية تامة لتقديم الدعم والإغاثة في أي وقت.