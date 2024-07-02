الهلال الأحمر بجازان يستنفر طاقاته لمواجهة موجة الغبار بالمنطقة

رفع فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي في منطقة جازان مستوى الاستعداد للتعامل مع الرياح الموسمية والغبار وتغيرات الطقس، التي تشهدها المنطقة خلال هذه الأيام.
وتم التأكد من الاستعدادات في 24 مركز إسعاف للعمل على مدار الساعة؛ لضمان الجاهزية التامة في حالات الطوارئ والحوادث التي قد تنجم عن التقلبات الجوية.
وأكد مدير الفرع، د. عادل عريشي، أن جميع المراكز مزودة بأحدث المعدات الطبية والكوادر الإسعافية المدربة على التعامل مع جميع الحالات الطارئة؛ لتحقيق أفضل مستوى من الخدمة الصحية للمواطنين والمقيمين في المنطقة.
من جانب آخر، اتخذ فرع الهيئة جميع الاستعدادات اللازمة لموسم هطول الأمطار، الذي جرى التحذير منه من قِبل المركز الوطني للأرصاد ومديرية الدفاع المدني.
ووفقًا للتقارير الصادرة، من المتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على عدد من محافظات منطقة جازان؛ ما يستدعي رفع مستوى الجاهزية والتأهب للتعامل مع أي حوادث طارئة قد تنتج من ذلك.
وأشار مدير الفرع إلى أهمية التزام المواطنين بالإرشادات والتحذيرات الصادرة من الجهات الرسمية، وتجنب المناطق المنخفضة ومجاري السيول؛ لضمان سلامتهم وسلامة أسرهم.
ودعا الجميع إلى التواصل مع الرقم 997 عند الحاجة، وعدم التردد في طلب المساعدة من خلال تطبيق أسعفني في الأجهزة الذكية، مؤكدًا أن فِرق الهلال الأحمر في جاهزية تامة لتقديم الدعم والإغاثة في أي وقت.