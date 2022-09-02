محليات
شاهد.. الطفل الذي خطف الأنظار مع أمير الباحة: أتمنى لقاء الملك وولي العهد
يحفظ القصائد وعلمه والده أن يتحدث بفصاحة ويطمح أن يكون لاعباً لكرة القدم
أكد الطفل محمد إبراهيم الشمري الذي خطف الأنظار بفصاحة لسانه وعفويته في حديث مع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أنه لم يشعر بخوف أو توتر أثناء لقاء الأمير، وقال: "بيض الله وجهه أن حقق أمنيتي بلقائه والسلام عليه وتقبيل رأسه، وطلبت منه عدم منعي من الدخول والسلام عليه، وأن يسلم لي على الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".
وأضاف، خلال لقائه في برنامج "mbc في أسبوع": "علمني أبي أن أتحدث بهذه الفصاحة والطلاقة"، مشيراً إلى أن أمنيته أن يقابل سمو ولي العهد ويسلم عليه ويقبل رأسه ويلقي عليه قصائد".
ولفت إلى أنه يطمح مستقبلًا أن يصبح لاعب كرة، موضحاً أن أفضل لاعب لديه الكابتن محمد صلاح، وأنه يشجع من ينتصر من الهلال والنصر، ويمارس هوايات لعب الكرة وإلقاء وحفظ القصايد ولعب البلايستيشن.