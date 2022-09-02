شاهد.. الطفل الذي خطف الأنظار مع أمير الباحة: أتمنى لقاء الملك وولي العهد

أكد الطفل محمد إبراهيم الشمري الذي خطف الأنظار بفصاحة لسانه وعفويته في حديث مع أمير منطقة الباحة الأمير حسام بن سعود بن عبدالعزيز آل سعود، أنه لم يشعر بخوف أو توتر أثناء لقاء الأمير، وقال: "بيض الله وجهه أن حقق أمنيتي بلقائه والسلام عليه وتقبيل رأسه، وطلبت منه عدم منعي من الدخول والسلام عليه، وأن يسلم لي على الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، حفظهما الله".