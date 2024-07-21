"الإرشاد الزراعي" يحذّر من تأثير الرياح الشديدة على قلة محصول الخضراوات نتيجة تساقط الأزهار

أوضح "الإرشاد الزراعي" أن الخضراوات، ومنها القرع والطماطم، تتأثر بالرياح الشديدة؛ لأنها تتسبّب في قلة المحصول نتيجة تساقط الأزهار قبل العقد.
ودعا الحساب الرسمي للإرشاد الزراعي بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى الحرص على إقامة مصدّات للرياح لحماية النباتات من هذه التأثيرات.
وحذّر من أن الرياح الشديدة تؤدي إلى جفاف الأزهار وموتها وسقوط الثمار حديثة العقد، كما تعمل على تجفيف إفرازات المياسم وخفض قابليتها على استقبال حبوب اللقاح، إضافة إلى تسببها في فشل عملية التلقيح وسقوط الأزهار دون عقد، وبالتالي قلة المحصول.