"القويز" مبرزاً قوة الاقتصاد: 150 شركة تقنية مالية في 5 سنوات "شهادة للسوق"

وقال "القويز": شهدنا نمواً سريعاً في السنوات الخمس الماضية من صفر تقريباً إلى 150 شركة في قطاع التقنية المالية بقيمة 4 مليارات ريال، وهو ما أسهم في توفير أكثر من 2000 فرصة عمل في الاقتصاد السعودي، وحالياً نحن نستخدم عديداً من الأعمال المبتكرة في التقنية المالية، حيث نستخدم الرموز غير القابلة للاستبدال (NFTs)، كذلك أطلقت هيئة السوق المالية نماذج أعمال التقنية المالية المرتبطة بالأوراق المالية المشفرة "STO" في مختبرنا للتقنية المالية، وبدأنا نرى تدفقات التطبيقات في هذا المجال التي تبلغ 24% مقارنة بجميع التطبيقات الواردة في مختبر التقنية المالية (4 تطبيقات حتى الآن). يتم النظر في العملات المشفرة تحت إشراف البنك المركزي".