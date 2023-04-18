أمين "آركو" يدعو أطراف النزاع المسلّح بالسودان للحفاظ على سلامة المدنيين

وتفصيلًا: أكّد "التويجري" في بيانٍ حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، على ضرورة فتح ممرّات آمنة لأجل تقديم الإمدادات الطبية والإسعافات الأولية للمصابين بواسطة متطوّعي جمعية الهلال الأحمر السوداني التي تواصل عملها لتخفيف المعاناة الإنسانية للمتضرّرين من النزاع المسلّح في ظلّ تحدّيات قاسية؛ منها عدم وجود ضمانات آمنة لمتطوّعيها للتدخل، وإغلاق جميع الطرق والمعابر المؤدية إلى مخازن الجمعية، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة الحراك الإنساني من أجل توفير المساعدات العاجلة للمتضرّرين من النزاع المسلّح.