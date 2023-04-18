أمين "آركو" يدعو أطراف النزاع المسلّح بالسودان للحفاظ على سلامة المدنيين

ناشد أمين عام المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر "آركو"، الدكتور صالح بن حمد التويجري؛ جميع أطراف النزاع المسلح بالسودان، بضرورة التحلّي بأقصى درجات الحكمة وضبط النفس؛ للحفاظ على أمن وسلامة المدنيين، والحيلولة دون تعرُّضهم للأخطار.
وتفصيلًا: أكّد "التويجري" في بيانٍ حصلت "سبق" على نسخةٍ منه، على ضرورة فتح ممرّات آمنة لأجل تقديم الإمدادات الطبية والإسعافات الأولية للمصابين بواسطة متطوّعي جمعية الهلال الأحمر السوداني التي تواصل عملها لتخفيف المعاناة الإنسانية للمتضرّرين من النزاع المسلّح في ظلّ تحدّيات قاسية؛ منها عدم وجود ضمانات آمنة لمتطوّعيها للتدخل، وإغلاق جميع الطرق والمعابر المؤدية إلى مخازن الجمعية، مشيرًا إلى أهمية مضاعفة الحراك الإنساني من أجل توفير المساعدات العاجلة للمتضرّرين من النزاع المسلّح.