القنصل الصيني بجدة يشيد بالعلاقات الصينية السعودية في مختلف المجالات

وقال إنه منذ اليوم الأول من يونيو هذا العام، قد تصبح المملكة وجهة سياحية لمجموعات السياح من الصين. وأطلقت العديد من شركات الطيران الصينية، مثل طيران الصين (Air China)، وخطوط جنوب الصين الجوية (China Southern Airlines)، وخطوط شرق الصين الجوية (China Eastern Airlines) رحلات مباشرة بين البلدين، كما زادت خطوط السعودية من أعداد الرحلات المباشرة، حيث يوجد أكثر من عشر رحلات أسبوعيًا من بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو إلى الرياض وجدة. وقد افتتح مركز التأشيرات الصينية في الرياض وجدة رسميًا في الشهر الماضي، وسيوفر خدمات التأشيرة لجميع الأصدقاء الذين يرغبون في الزيارة إلى الصين بشكل قياسي ومريح، وأصبحت المنتخبات الصينية لكرة الطاولة والرياضات الإلكترونية القادمة للمنافسة في المملكة موضوعات ساخنة على وسائل التواصل الاجتماعي الصينية والسعودية.