تعرف على تفاصيل التعديلات الجديدة على نظام العمل المرن

3- تعديل الفقرة (10) من البند (ثانيًا) من (المادة السابعة والعشرين) لتكون بالنص الآتي: "تُعد ساعات العمل التي يؤديها العامل بتنظيم (العمل المرن) لدى صاحب عمل واحد، التي تزيد على (95) ساعة شهريًا، ساعات عمل إضافية، ويجوز باتفاق الطرفين أن يكون أجرها مماثلاً لأجر الساعة الأساسي المتفق عليه في عقد العمل، على ألا يزيد تشغيل العامل على (160) ساعة شهريًا لدى صاحب عمل واحد".