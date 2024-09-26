السبت المقبل في لندن.. انطلاق حفل "روائع الأوركسترا السعودية"

ويأتي الحفل امتدادًا للجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى في كل عام، إذ أقامت حفلها الأول في العاصمة الفرنسية باريس بقاعة دو شاتليه، ثم تلاه حفل في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على المسرح الوطني، بالإضافة إلى جولتها الأخيرة التي شهدتها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرامتروبوليتان، لتحط رحالها بمدينة لندن.