السبت المقبل في لندن.. انطلاق حفل "روائع الأوركسترا السعودية"

ينطلق يوم السبت المقبل 28 سبتمبر الجاري، حفل "روائع الأوركسترا السعودية" في العاصمة البريطانية لندن.
ويأتي الحفل امتدادًا للجولات العالمية للأوركسترا والكورال الوطني السعودي التي تنظمها هيئة الموسيقى في كل عام، إذ أقامت حفلها الأول في العاصمة الفرنسية باريس بقاعة دو شاتليه، ثم تلاه حفل في العاصمة المكسيكية مكسيكو سيتي على المسرح الوطني، بالإضافة إلى جولتها الأخيرة التي شهدتها مدينة نيويورك في الولايات المتحدة الأمريكية على مسرح دار الأوبرامتروبوليتان، لتحط رحالها بمدينة لندن.
ويتضمن الحفل مشاركة الأوركسترا والكورال الوطني السعودي، بباقة من الأعمال الموسيقية التي تعكس التراث والتنوع الثقافي في المملكة، بجانب "ميدلي" لمجموعة من الأغاني السعودية، ويشهد الحفل مشاركةً خاصة للأوركسترا الفيلهارمونية الملكية؛ لتقديم مجموعة من المقطوعات الموسيقية التي اشتهرت بها الموسيقى البريطانية، كما سيتم تقديم فقرة موسيقية مشتركة تدمج بين الثقافتين السعودية والبريطانية.